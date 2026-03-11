Lottomatica, acquistate azioni proprie per oltre 2,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica Group
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 2 al 6 marzo 2026, complessivamente 122.298 azioni ordinarie
al prezzo medio di 20,9957 euro per euro, per un controvalore
pari a 2.567.732,92 euro
.
A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 15.636.802 azioni proprie, pari al 6,214% delle azioni ordinarie in circolazione.
A Piazza affari, intanto, Lottomatica
registra una flessione dell'1,07% rispetto alla vigilia e si attesta a 24,08 euro.