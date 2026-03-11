Milano 14:53
44.798 -0,89%
Nasdaq 14:53
25.028 +0,29%
Dow Jones 14:53
47.456 -0,53%
Londra 14:53
10.325 -0,84%
Francoforte 14:53
23.663 -1,27%

Lottomatica, acquistate azioni proprie per oltre 2,5 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
Lottomatica, acquistate azioni proprie per oltre 2,5 milioni di euro
(Teleborsa) - Lottomatica Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 2 al 6 marzo 2026, complessivamente 122.298 azioni ordinarie al prezzo medio di 20,9957 euro per euro, per un controvalore pari a 2.567.732,92 euro.

A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 15.636.802 azioni proprie, pari al 6,214% delle azioni ordinarie in circolazione.

A Piazza affari, intanto, Lottomatica registra una flessione dell'1,07% rispetto alla vigilia e si attesta a 24,08 euro.
Condividi
```