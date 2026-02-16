WIIT, acquistate azioni proprie per oltre 2,48 milioni di euro

WIIT

fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di averdal 9 al 13 febbraio 2026, complessivamente, al prezzo medio unitario di 25,2802 euro per azione, per unpari aDall'inizio del programma, il player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali ha acquistato 1.309.536 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 27.990.052,91 euro; in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 3.326.829 azioni proprie, pari a circa l'11,87% del capitale sociale.Nel frattempo, a Milano, ilamplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 27,35 euro.