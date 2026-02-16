WIIT, acquistate azioni proprie per oltre 2,48 milioni di euro

(Teleborsa) - WIIT
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
dal 9 al 13 febbraio 2026, complessivamente 97.075 azioni proprie
, al prezzo medio unitario di 25,2802 euro per azione, per un controvalore
pari a 2.486.494,05 euro
.
Dall'inizio del programma, il player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali ha acquistato 1.309.536 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 27.990.052,91 euro; in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 3.326.829 azioni proprie, pari a circa l'11,87% del capitale sociale.
Nel frattempo, a Milano, il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico
amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 27,35 euro.