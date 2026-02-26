TD Bank, primo trimestre 2026 record trainato dal Canadian Personal & Commercial Banking

Toronto-Dominion Bank

(Teleborsa) -ha avviato con forza l’anno fiscale 2026, presentandoe dimostrato uno slancio diffuso in tutti i suoi segmenti di business.Nel primo trimestre 2026, conclusosi il 31 gennaio 2026, l’della banca canadese sono aumentati su base annua del 16%. raggiungendo i 4,2 miliardi di dollari con undi 2,44 dollari, superando le previsioni degli analisti di 2,25 dollari dell’8,4%. Questa performance segna un miglioramento sostanziale rispetto all’anno precedente, con ilche è salito di 100 punti base al 14,2% e icresciuti dell’11% su base annua a 16,6 miliardi di dollari.Lehanno raggiunto 2,1 trilioni di dollari, mentre il(CET1) si è attestato a un solido 14,5%, fornendo una sostanziale flessibilità patrimoniale sia per gli investimenti di crescita che per i rendimenti agli azionisti. Durante il Trimestre, TD ha19 milioni di azioni e ha annunciato un nuovo programma di riacquisto di azioni da 7 miliardi di dollari, sottolineando la fiducia del management nella traiettoria finanziaria della banca."TD ha registrato solidi risultati nel primo trimestre, tra cuie una significativa crescita del ritorno sul capitale proprio rettificato su base annua, a dimostrazione delloche caratterizza tutte le nostre attività, mentre perseguiamo i nostri obiettivi per l'Investor Day. Abbiamo ottenuto una solida crescita dele dei rnelle nostre attività orientate al mercato, una crescita dei volumi nele un'", ha dichiaratoIn particolare, il segmentoha raggiunto undi 2,04 miliardi di dollari, in aumento del 12% su base annua e un rendimento del Capitale sociale del 32,1%. Ilha raggiunto ildi 5,42 miliardi, in crescita del 5% su base annua, principalmente dovuto all'aumento dei volumi di prestiti e depositi.