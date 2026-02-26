TD Bank, primo trimestre 2026 record trainato dal Canadian Personal & Commercial Banking

(Teleborsa) - Toronto-Dominion Bank
ha avviato con forza l’anno fiscale 2026, presentando risultati trimestrali significativamente superiori alle aspettative del mercato
e dimostrato uno slancio diffuso in tutti i suoi segmenti di business.
Nel primo trimestre 2026, conclusosi il 31 gennaio 2026, l’utile netto rettificato
della banca canadese sono aumentati su base annua del 16%. raggiungendo i 4,2 miliardi di dollari con un utile per azione
di 2,44 dollari, superando le previsioni degli analisti di 2,25 dollari dell’8,4%. Questa performance segna un miglioramento sostanziale rispetto all’anno precedente, con il rendimento del Capitale sociale
che è salito di 100 punti base al 14,2% e i Ricavi
cresciuti dell’11% su base annua a 16,6 miliardi di dollari.
Le attività totali
hanno raggiunto 2,1 trilioni di dollari, mentre il coefficiente Common Equity Tier 1
(CET1) si è attestato a un solido 14,5%, fornendo una sostanziale flessibilità patrimoniale sia per gli investimenti di crescita che per i rendimenti agli azionisti. Durante il Trimestre, TD ha riacquistato
19 milioni di azioni e ha annunciato un nuovo programma di riacquisto di azioni da 7 miliardi di dollari, sottolineando la fiducia del management nella traiettoria finanziaria della banca.
"TD ha registrato solidi risultati nel primo trimestre, tra cui utili rettificati record
e una significativa crescita del ritorno sul capitale proprio rettificato su base annua, a dimostrazione dello slancio positivo
che caratterizza tutte le nostre attività, mentre perseguiamo i nostri obiettivi per l'Investor Day. Abbiamo ottenuto una solida crescita del trading
e dei ricavi da commissioni
nelle nostre attività orientate al mercato, una crescita dei volumi nel settore canadese dei servizi bancari personali e commerciali
e un'espansione dei margini
", ha dichiarato Raymond Chun, Presidente e CEO del Gruppo TD Bank
.
In particolare, il segmento Canadian Personal & Commercial Banking
ha raggiunto un utile netto record
di 2,04 miliardi di dollari, in aumento del 12% su base annua e un rendimento del Capitale sociale del 32,1%. Il fatturato
ha raggiunto il record
di 5,42 miliardi, in crescita del 5% su base annua, principalmente dovuto all'aumento dei volumi di prestiti e depositi.