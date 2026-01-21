Milano 17:35
44.488 -0,50%
Nasdaq 20:27
25.113 +0,50%
Dow Jones 20:27
48.798 +0,64%
Londra 17:35
10.138 +0,11%
Francoforte 17:35
24.561 -0,58%

In evidenza Advanced Micro Devices sul listino di New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Protagonista la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'8,18%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Advanced Micro Devices rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 257,3 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 240,1. L'equilibrata forza rialzista di Advanced Micro Devices è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 274,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
