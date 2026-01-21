L'italiana iVision Tech strappa in Borsa dopo che Macron indossa i suoi occhiali

iVision Tech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole, èda questa mattina dopo che il presidente francese, marchio del gruppo iVision Tech, durante il suo intervento al Forum Internazionale di Davos.Si tratta del, prodotto e assemblato a mano negli stabilimenti francesi di Lons le Saunier con l'antica tecnica di laminatura dell'oro. Anche le lenti sono Made in France, dell'azienda Dalloz. Il prezzo di listino, sul sito di Henry Jullien, è di 659 euro.iVision Tech, storico marchio francese con più di cento anni di vita, nato nel 1921 nella regione del Giura, culla dell'industria francese dell'occhialeria. La società custodisce la tecnica Doublé Or Laminé, per cui l'oro è indissolubilmente legato al metallo di base, a differenza della doratura, garantendo una longevità incomparabile. Le montature seguono un processo di produzione molto rigoroso che richiede non meno di 279 operazioni e 4 mesi di lavoro."Sono molto grato al Presidente Macron per aver scelto di indossare gli occhiali Henry Jullien che ha acquistato un paio d'anni fa - ha commentato- Si tratta di un modello classico che è prodotto completamente a mano nei nostri stabilimenti di Lon le Saunier. All'epoca si era accertato che fossero fabbricati interamente in Francia, sia la montatura che le lenti che sono particolarmente performanti, e non ha accettato che gli venissero omaggiati, ma ha voluto acquistarli personalmente".iVision Tech si ècon un prezzo di 1,15 euro e una capitalizzazione di 8 milioni di euro. Ieri ha chiuso a quota 1,51 euro e con il balzo di oltre il 5,6% segnato stamattina prima della sospensione è arrivata a valere 12,6 milioni di euro. Il suo massimo storico in Borsa sono stati gli 2,84 euro toccati a febbraio 2025.