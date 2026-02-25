Fnac Darty, nel 2025 risultati in linea con le attese. Ufficiale OPA da EP Group

(Teleborsa) - Fnac Darty
ha annunciato che EP Group
, società controllata dall'imprenditore Daniel Kretínský
e principale azionista del gruppo francese attraverso la controllata VESA Equity Investment
, ha presentato ufficialmente al Consiglio di Amministrazione una bozza di offerta pubblica di acquisto
(OPA) per la totalità delle azioni e delle obbligazioni convertibili (OCEANE) in circolazione. Lo stesso gruppo aveva anticipato
le proprie intenzioni un mese fa. L'annuncio giunge in concomitanza con la pubblicazione dei risultati preliminari
del 2025, che mostrano un fatturato stimato
a 10.330 milioni di euro
, in crescita organica dello 0,7% rispetto all'anno precedente e in linea con le previsioni.
Nonostante un contesto di mercato particolarmente difficile in Francia
, dove i consumi hanno risentito della bassa fiducia delle famiglie e di un quarto trimestre debole nei negozi fisici, il colosso francese della grande distribuzione che controlla anche l'italiana Unieuro è riuscito a migliorare leggermente la propria redditività
. Il risultato operativo corrente
è previsto a 203,1 milioni di euro
(in linea con le attese), portando il margine operativo al 2,0%. Questa performance è stata sostenuta dalla solidità dei mercati nel resto d'Europa, con l'Italia che ha mostrato un contributo positivo, e da una strategia omnicanale che ha permesso all'azienda di sovraperformare rispetto alla media del settore retail.
Il bilancio del 2025 riflette inoltre importanti decisioni strategiche, tra cui la riclassificazione contabile di Nature & Découvertes
e l'avvio della ricerca di un nuovo partner industriale
capace di sostenerne lo sviluppo, dopo diversi trimestri caratterizzati da persistenti sfide operative.
Sul fronte finanziario
, Fnac Darty ha generato un flusso di cassa libero
di circa 145 milioni di euro
, beneficiando di una gestione ottimizzata del capitale circolante e dell'integrazione di Unieuro. La direzione ha confermato la piena fiducia nel piano strategico "Beyond everyday", ribadendo gli obiettivi fissati per il 2030.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)