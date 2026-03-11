Open Fiber porta la fibra ottica FTTH a Castel di Sasso

(Teleborsa) -diventa un borgo smart con lain tecnologia(Fiber-To-The-Home, la fibra ottica fino a casa). Il comune del casertano diventa così più attrattivo per chi lavora da remoto e sceglie di vivere nelle aree interne della Campania.La nuova infrastrutturae collega circa, garantendo connessioni stabili e ad alte prestazioni. I principali operatori partner e diversi Internet Service Provider locali stanno già offrendo servizi sulla rete a cittadini, imprese e professionisti del territorio, per accedere a collegamenti web veloci con unaIl progetto è stato presentato alla comunità durante un incontro con il. Presenti(Affari Istituzionali Territoriali) e(field manager) per Open Fiber,(vice presidente dell’associazione South Working),(ICT manager Cassa Depositi e Prestiti) e(Fucine Urbane).dalla fibra FTTH ci sonoVallata, Strangolagalli e di località Sasso, la sede della ProCiv e l’area PIP di località Truli. L’intervento rientra nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga, gestito dacon il contributo della Regione Campania."La nostra comunità fa un passo avanti importante e si apre a nuovi servizi e possibilità per famiglie, studenti, imprese e per chi lavora da remoto - ha affermato il sindaco-. La connettività è una risorsa che abbiamo voluto per migliorare la vita quotidiana di ognuno di noi e rendere Castel di Sasso un luogo ancora più dinamico e accogliente"."La sinergia con le istituzioni locali ci consente oggi di offrire a Castel di Sasso una rete di telecomunicazioni pronta per le sfide future. Il nostro impegno è ridurre il digital divide delle aree interne, perchè la connettività è un bene primario per la crescita delle persone e dello sviluppo locale", ha aggiuntoha ricordato come l’associazione - nata durante il lockdown per favorire il lavoro da remoto dal Sud e dalle aree interne - veda nelle infrastrutture digitali un fattore abilitante essenziale e una condizione decisiva per sostenere lavoratori agili e nomadi digitali e per creare nuove opportunità di condivisione nei piccoli comuni, come gli spazi di coworking., inoltre, ha richiamato l’attenzione sulle potenzialità della fibra nel rafforzare la rete territoriale, connettendo comunità, istituzioni e attori locali e abilitando modelli innovativi di crescita e rigenerazione urbana., infine, ha evidenziato il valore divulgativo dell’incontro poiché permangono livelli non ancora adeguati di conoscenza tra i potenziali utenti circa le opportunità offerte dalla rete FTTH e i benefici attesi per il ‘Sistema Paese’.