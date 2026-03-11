Open Fiber porta la fibra ottica FTTH a Castel di Sasso

(Teleborsa) - Castel di Sasso
diventa un borgo smart con la fibra ottica di Open Fiber
in tecnologia FTTH
(Fiber-To-The-Home, la fibra ottica fino a casa). Il comune del casertano diventa così più attrattivo per chi lavora da remoto e sceglie di vivere nelle aree interne della Campania.
La nuova infrastruttura si estende per 15 chilometri
e collega circa 150 unità immobiliari
, garantendo connessioni stabili e ad alte prestazioni. I principali operatori partner e diversi Internet Service Provider locali stanno già offrendo servizi sulla rete a cittadini, imprese e professionisti del territorio, per accedere a collegamenti web veloci con una velocità di oltre 1 Gbps.
Il progetto è stato presentato alla comunità durante un incontro con il sindaco Davide Petruccione
. Presenti Roberto Confalone
(Affari Istituzionali Territoriali) e Valentino Merola
(field manager) per Open Fiber, Mario Mirabile
(vice presidente dell’associazione South Working), Alessandro Pagliaro
(ICT manager Cassa Depositi e Prestiti) e Stefano Malorni
(Fucine Urbane). Tra gli edifici pubblici raggiunti
dalla fibra FTTH ci sono tre scuole, il Municipio, il Centro sportivo polivalente, i centri polifunzionali
Vallata, Strangolagalli e di località Sasso, la sede della ProCiv e l’area PIP di località Truli. L’intervento rientra nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga, gestito da Infratel Italia
con il contributo della Regione Campania.
"La nostra comunità fa un passo avanti importante e si apre a nuovi servizi e possibilità per famiglie, studenti, imprese e per chi lavora da remoto - ha affermato il sindaco Petruccione
-. La connettività è una risorsa che abbiamo voluto per migliorare la vita quotidiana di ognuno di noi e rendere Castel di Sasso un luogo ancora più dinamico e accogliente".
"La sinergia con le istituzioni locali ci consente oggi di offrire a Castel di Sasso una rete di telecomunicazioni pronta per le sfide future. Il nostro impegno è ridurre il digital divide delle aree interne, perchè la connettività è un bene primario per la crescita delle persone e dello sviluppo locale", ha aggiunto Confalone
.Mirabile
ha ricordato come l’associazione - nata durante il lockdown per favorire il lavoro da remoto dal Sud e dalle aree interne - veda nelle infrastrutture digitali un fattore abilitante essenziale e una condizione decisiva per sostenere lavoratori agili e nomadi digitali e per creare nuove opportunità di condivisione nei piccoli comuni, come gli spazi di coworking. Malorni
, inoltre, ha richiamato l’attenzione sulle potenzialità della fibra nel rafforzare la rete territoriale, connettendo comunità, istituzioni e attori locali e abilitando modelli innovativi di crescita e rigenerazione urbana. Pagliaro
, infine, ha evidenziato il valore divulgativo dell’incontro poiché permangono livelli non ancora adeguati di conoscenza tra i potenziali utenti circa le opportunità offerte dalla rete FTTH e i benefici attesi per il ‘Sistema Paese’.