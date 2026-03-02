Eles, nuovo stallo in assemblea. Non passano le proposte di CdA e Mare Group

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti
di Eles
, riunitasi in prima convocazione con la partecipazione dell'84,637% del capitale sociale con diritto di voto, non ha approvato le proposte di delibera poste all'ordine del giorno
. Lo si legge in una nota della società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore.
I soci non hanno quindi approvato la proposta del CdA di nominare Alessandro Violante
(figura con un background consolidato in operazioni di Equity Capital Markets, M&A e private equity) quale consigliere indipendente
, dopo che era stato cooptato il 15 gennaio
.
Inoltre, hanno respinto per la terza volta il tentativo di Mare Group
di aumentare il numero dei membri del consiglio di amministrazione da 6 a 9
, con la nomina di tre amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza. Mare Group, primo azionista singolo, ci aveva già provato a settembre 2025 e gennaio 2026
.
Eles non ha reso noto le percentuali di voto
per i punti all'ordine del giorno in assemblea.
Far passare proposte divisive nell'assemblea di Eles sta diventando difficile, perché l'azionariato è diviso in due blocchi che hanno diritti di voto pressoché simili
a poco meno del 34%: da una parte Mare Group e dall'altra i componenti della famiglia Zaffarami.
Nelle scorse ore Xenon
, società di private equity con sede in Lussemburgo e a Milano, ha fatto sapere
di non essere riuscita riuscita, insieme alle persone che agiscono di concerto, a raggiungere il 50% dei diritti di voto nell'OPA su Eles
. La condizione soglia (partecipazione superiore al 50% dei diritti di voto di Eles) non si è quindi verificata, ma Xenon ha scelto di rinunciarvi. I termini per aderire saranno ora riaperti
per ulteriori cinque giorni di Borsa aperta nelle sedute del 9, 10, 11, 12 e 13 marzo 2026.