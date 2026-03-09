Piazza Affari: calo per Danieli

multinazionale friulana

FTSE Italia Mid Cap

Danieli

indice delle società a media capitalizzazione

produttore di impianti siderurgici

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione del 3,62% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico delmostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 58,03 Euro con area di resistenza individuata a quota 59,33. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 57,47.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)