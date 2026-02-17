Piazza Affari: andamento negativo per Danieli

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la multinazionale friulana
, con una flessione dell'1,98%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Danieli
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del produttore di impianti siderurgici
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Danieli
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 65,23 Euro. Primo supporto a 63,53. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 62,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)