The Human Safety Net sceglie Marinella Senatore: l’arte come motore di inclusione sociale

(Teleborsa) - Thela Fondazione diattiva a livello globale, nata con la missione di liberare il potenziale di persone che vivono in condizioni diattraverso i programmiannuncia la collaborazione con l’artista. Il progetto nasce da una forte visione condivisa, dove collettività e partecipazione sono elementi chiave per promuovere una reale trasformazione sociale.Intorno a tematiche comeprende vitail progetto artistico che mette al centro famiglie con bambini tra 0 e 6 anni a rischio esclusione sociale accompagnate da The Human Safety Net.La Fondazione, infatti, operando come una rete aperta e inclusiva di cui fanno parte ad oggi, attraverso il programma Per le Famiglie, accompagna i genitori nella fase cruciale della prima infanzia, un periodo nel quale il cervello dei bambini forma più di un milione di nuove connessioni neurali ogni secondo ed è particolarmente suscettibile alle influenze ambientali.Attraverso percorsi diThe Human Safety Net offre ai genitori l’opportunità di rafforzare fiducia e autonomia offrendo risorse, orientamento e accesso a reti di supporto e creando ambienti familiari protetti e sicuri sin dall’inizio della vita. Questo approccio favorisce la creazione di relazioni di cura, promuovendo lo sviluppo dei bambini e dell’intera famiglia. Allo stesso tempo, attraverso programmi di apprendimento precoce, offre ai bambini l’opportunità di apprendere, favorendone lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale.è un’artista multidisciplinare formatasi nel campo della musica, delle belle arti e del cinema. La sua pratica è caratterizzata da una forte dimensione collettiva e partecipativa sia nella metodologia che nei contenuti delle sue opere. Nel suo lavoro la ricerca estetica è al servizio del potere trasformativo dell’impegno sociale. Attraverso l’uso di forme di linguaggio tradizionali e vernacolari – tra cui la cultura pop, la danza, la musica, gli eventi di massa – e l’attivismo, Marinella Senatore riflette sulla natura politica delle formazioni collettive e dei rituali e sulla loro possibilità di cambiamento sociale, creando momenti di incontro e condivisione.Con We Rise by Lifting Others Marinella Senatore, ancora una volta,toccando tre diverse città con laboratori creativi di scrittura, lettura e movimento, veri e propri momenti di condivisione e crescita collettiva, dove dare spazio e immaginare nuove possibili visioni per stare insieme.I workshop sono al tempo stesso propedeutici alla creazione dell’opera d’arte, ma rappresentano anche un’opportunità trasformativa per i genitori di confrontarsi, riflettere, evolvere e anche trascorrere un tempo di qualità con i loro piccoli all’insegna dell’inclusione e della creatività.A Varsavia – città in cui il progetto è stato inaugurato lo scorso 9 e 10 dicembre – l’artista si è confrontata con la comunità della ONG Ta Szansa ("Questa Opportunità" in italiano), partner di The Human Safety Net nell’ambito del programma Per le Famiglie. Dopo la tappa di Mestre, che si è svolta a inizio gennaio con l’Istituto Casa Famiglia San Pio X, si proseguirà a Palermo con il Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini."Coinvolgere le persone non è solo un metodo di lavoro, ma il cuore del mio processo creativo", ha affermato. "Ho avuto l’opportunità di incontrare, coinvolgere e lasciarmi ispirare da circa 8 milioni di persone, dando vita a opere corali, capaci di generare nuove idee di comunità. In The Human Safety Net. Una collaborazione sinergica e fertile, che mi ha permesso, tra le altre cose, di entrare per la prima volta in contatto con una nuova comunità, quella polacca".Leraccolti durante i workshop costituiranno la base della mostra di Marinella Senatore, che inaugurerà in concomitanza con l’inizio della 61. Biennale Arte. La mostra è concepita per l’Art Studio, lo spazio dedicato all’arte contemporanea nella Casa di The Human Safety Net, nelle storiche Procuratie di Piazza San Marco restaurate da Sir David Chipperfield, oggi hub di cultura e inclusione sociale nel cuore di Venezia.La mostra dialogherà con l’esposizione interattiva permanentecurata dae progettata dallo Studio Migliore+Servetto, permettendo ai visitatori della Casa di scoprire il proprio potenziale in un modo radicalmente nuovo e orientato al futuro, attraverso 16 installazioni multimediali il cui messaggio interpreta i valori della Fondazione."Alla Casa di The Human Safety Net l’arte diventa una lente con cui affrontare i grandi temi dell’inclusione" spiega. "Attraverso il talento e la sensibilità degli artisti possiamo raggiungere un pubblico ancora più vasto con un linguaggio universale e coinvolgerlo per alimentare la conversazione globale sui temi dell’impatto sociale. La scelta di collaborare con Marinella Senatore nasce dal desiderio diQuesta collaborazione permetterà a molte mamme e papà di accedere per la prima volta a un processo artistico partecipato, diventandone protagonisti".Con We Rise by Lifting Others, The Human Safety Net aggiunge un altro importante tassello alla propria missione, costantemente orientata a generare impatti concreti e misurabili, di crescita e inclusione, non solo con i propri programmi in 800 località nel mondo ma anche attraverso il potere immaginifico e trasformativo dell’arte che prende forma a Venezia.