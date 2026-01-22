Milano 9:39
Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 21/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 gennaio

Grande giornata per l'indice nipponico, che mette a segno un rialzo dell'1,70%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 54.375,3, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 52.549,8. L'equilibrata forza rialzista del Nikkei 225 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 56.200,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
