Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 21/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 gennaio
Grande giornata per l'indice nipponico, che mette a segno un rialzo dell'1,70%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 54.375,3, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 52.549,8. L'equilibrata forza rialzista del Nikkei 225 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 56.200,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)