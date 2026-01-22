Milano 13:00
ATON Green Storage, Giuseppe Santarcangelo cooptato nel CdA

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di ATON Green Storage, PMI innovativa operante nel mercato dell’ingegnerizzazione e produzione di sistemi di accumulo di energia per impianti fotovoltaici, riunitosi in data odierna, ha provveduto, a seguito delle dimissioni rassegnate dal consigliere Renzo Lusetti, e preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, alla cooptazione di un membro del CdA in sostituzione del consigliere dimissionario, dopo averne valutato il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla normativa vigente.

In particolare, spiega una nota, il Consiglio di amministrazione ha provveduto a nominare quale consigliere di amministrazione Giuseppe Santarcangelo.

Inoltre, il Consiglio di amministrazione ha deliberato l’attribuzione di un compenso per la carica, a favore di Giuseppe Santarcangelo, nel rispetto del compenso complessivo stabilito dall’Assemblea. Il neonominato consigliere rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti utile.

Per quanto a conoscenza della società, conclude la nota, il neonominato consigliere non detiene, direttamente e/o indirettamente, alcuna partecipazione azionaria in ATON.

(Foto: Benjamin Child on Unsplash)
