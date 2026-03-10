Ardian acquista la maggioranza dell'italiana Casaforte per piattaforma europea del self-storage

(Teleborsa) -, colosso francese del private equity, ha firmato un, leader nel mercato del self-storage in Italia. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'operazione.L'operazione rappresenta un passo significativo nella strategia di Ardian volta a. Ardian ha già investito 300 milioni di euro nel self-storage dal lancio della strategia nel 2023 ad oggi: oltre Casaforte ha acquisito due piattaforme in Francia (Costockage e Atout-Box) focalizzate su aree urbane caratterizzate da una forte crescita demografica e necessità di nuovi spazi. L'obiettivo è di investire almeno altri 200 milioni nei prossimi anni, con un focus principale su Spagna e Germania.Casaforterappresentando circa 80.000 metri quadrati di superficie complessiva. Il portafoglio è prevalentemente concentrato nel Nord Italia, con una forte presenza in aree metropolitane chiave quali Milano, Torino, Genova, Bologna ma anche Roma. Il successo della società si basa su un management team di esperienza con in testa il suo lungimirante fondatore e Presidente Cesare Carcano che manterrà un ruolo chiave nell'ulteriore sviluppo di Casaforte."Questa operazione conferma la volontà di Ardian di rafforzare la dimensione europea del progetto self-storage - ha detto- Guardiamo in particolare al Sud Europa, dove Italia e Spagna presentano ancora livelli di penetrazione significativamente inferiori rispetto ai mercati più maturi, pur beneficiando degli stessi trend strutturali - urbanizzazione, mobilità e riduzione degli spazi abitativi. È proprio questo divario tra domanda potenziale e offerta esistente a rappresentare oggi una delle opportunità più interessanti di creazione di valore nel settore. Stiamo attualmente guardando alcune realtà ad alto potenziale in Spagna, dove le discussioni sono già a uno stadio avanzato, valutando al contempo possibili opportunità in Germania che ci permetteranno di rafforzare ulteriormente la strategia di sviluppo continentale".