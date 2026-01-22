Borsa, AMF Italia: Fineco, Intesa e Banca Akros sempre al top per volumi intermediati

Fineco

(Teleborsa) - Il(conto proprio, conto terzi e matched principal) degli scambi di azioni e diritti suldi Borsa Italiana è cresciuto del 30,53% nelrispetto all'anno 2024, mentre il numero delle operazioni è cresciuto del 22,42%. Lo comunica AMF Italia - Associazione Intermediari Mercati Finanziari nella tradizionale analisi sui dati relativi alle transazioni poste in essere dalle proprie Associate.Sul mercato, i controvalori totali scambiati di azioni e diritti sono diminuiti del 2,46% rispetto all'anno 2024, mentre il numero delle operazioni è diminuito del 13,46%. Sul mercato, i controvalori sono cresciuti dello 0,92%, mentre il numero delle operazioni è diminuito del 12,73%. Sul mercato, sono cresciuti dello 0,72%, mentre il numero delle operazioni è diminuito del 3,51%.Dalla- elaborata aggregando i volumi scambiati dagli intermediari Associati in conto terzi su Euronext Milan Domestic, Euronext Growth Milan ed Equiduct, nonché dagli internalizzatori sistematici eventualmente gestiti - emerge la prima posizione di, con una quota di mercato del 24,35%; seconda, con una quota del 12,78%; Banca Akros terza, con una quota dell'8,61%. Nella classifica per numero di operazioni, Fineco evidenzia una quota di mercato del 23,52%; Intesa Sanpaolo del 16,24%; Banca AkrosBanca Akros dell'8,19%.Dalla- elaborata aggregando i volumi scambiati dagli intermediari Associati in conto terzi su DomesticMOT, EuroMOT, Euronext Access Milan, EuroTLX e Vorvel - emerge la prima posizione di Intesa Sanpaolo, con una quota di mercato del 24,29%; Banca Akros seconda, con una quota di mercato del 23,16%; terza Fineco, con una quota di mercato del 12,13%. Nella classifica per numero di operazioni, Intesa Sanpaolo evidenzia una quota di mercato del 29,12%; Banca Akros del 17,48%; Fineco del 13,99%.Dalle classifiche riferite ai, si evidenziano le prime posizioni di: Fineco su Euronext Milan Domestic, con il 17,03% del mercato, su ETFplus, con il 21,07% del mercato, su Mini Futures su Indice, con il 43,85% del mercato, e Micro Futures su Indice, con il 48,36% del mercato; Intesa Sanpaolo su Euronext Growth Milan, con il 25,93% del mercato, su DomesticMOT, con il 22,57% del mercato, su Euronext Access Milan, con il 62,31% del mercato, su EuroTLX, con il 34,55% del mercato, su SeDeX, con il 55,25% del mercato, su Opzioni su Indice, con il 6,47% del mercato, e Futures su Azioni, con lo 0,20% del mercato; Banca Akros su EuroMOT, con il 35,24% del mercato;su Futures su Indice, con il 10,15% del mercato, e Opzioni su Azioni, con il 6,79% del mercato.Dalle classifiche riferite ai, si evidenziano le prime posizioni di: Banca Sella su Euronext Milan Domestic, con l'1,20% del mercato, su DomesticMOT, con il 18,00% del mercato, su EuroMOT, con il 39,14% del mercato, su ETFPlus, con il 4,78% del mercato, su Mini Futures su Indice, con il 2,67% del mercato, e Micro Futures su Indice, con il 12,81% del mercato;su Euronext Growth Milan, con il 29,32% del mercato; Intesa Sanpaolo su Euronext Access Milan, con l'83,04% del mercato, su SeDeX, con il 41,01% del mercato, su Futures su Indice, con l'1,09% del mercato;su Opzioni su Indice, con il 3,01% del mercato, e Futures su Azioni, con il 18,67% del mercato; Intermonte SIM su Opzioni su Azioni, con il 4,55% del mercato.Dalle classifiche riferite aigestiti da Borsa Italiana si evidenziano le prime posizioni di: Fineco su Euronext Milan Domestic, con il 6,06% del mercato, su ETFplus, con il 5,93% del mercato, su Mini Futures su Indice, con il 13,74% del mercato, e Micro Futures su Indice, con il 19,80% del mercato; Intesa Sanpaolo su Euronext Growth Milan, con il 22,61% del mercato, su DomesticMOT, con il 15,40% del mercato, su Euronext Access Milan, con il 64,97% del mercato, su SeDeX, con il 48,70% del mercato, e Opzioni su Indice, con il 3,95% del mercato; Banca Akros su EuroMOT, con il 25,58% del mercato; Morgan Stanley su Futures su Indice, con il 4,81% del mercato;su Opzioni su Azioni, con il 4,41% del mercato; UBS su Futures su Azioni, con il 13,04% del mercato.