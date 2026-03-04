Francoforte: scambi al rialzo per Nordex

(Teleborsa) - Bene Nordex
, con un rialzo del 3,28%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nordex
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nordex
rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Nordex
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 42,91 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 41,03. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 39,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)