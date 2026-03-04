Francoforte: scambi al rialzo per Nordex

Milano 14:44
(Teleborsa) - Bene Nordex, con un rialzo del 3,28%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nordex evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nordex rispetto all'indice.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Nordex. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 42,91 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 41,03. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 39,87.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
