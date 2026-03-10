Milano 13:39
Francoforte: scambi in forte rialzo per Nordex

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Nordex, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,26%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nordex evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nordex rispetto all'indice.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 43,57 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 42,55. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 41,87.

