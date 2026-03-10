Francoforte: scambi in forte rialzo per Nordex

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Nordex
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,26%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nordex
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nordex
rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 43,57 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 42,55. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 41,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)