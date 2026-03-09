Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:41
24.662 +0,08%
Dow Jones 19:41
47.153 -0,73%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Francoforte: giornata depressa per Nordex

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per Nordex
(Teleborsa) - Composto ribasso per Nordex, in flessione del 3,78% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nordex evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nordex rispetto all'indice.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Nordex. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 40,21 Euro. Primo supporto visto a 39,17. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 38,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```