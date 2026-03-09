Francoforte: giornata depressa per Nordex

(Teleborsa) - Composto ribasso per Nordex
, in flessione del 3,78% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nordex
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nordex
rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Nordex
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 40,21 Euro. Primo supporto visto a 39,17. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 38,63.
