Milano 14:44
45.274 +1,81%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:44
10.576 +0,88%
Francoforte 14:44
24.218 +1,80%

Francoforte: su di giri Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: su di giri Infineon
Prepotente rialzo per la compagnia hi-tech tedesca, che mostra una salita bruciante del 4,83% sui valori precedenti.
Condividi
```