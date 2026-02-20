Milano 11:08
Francoforte: andamento rialzista per Hochtief

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la big tedesca delle costruzioni, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,77%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hochtief più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo del colosso delle costruzioni classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 412 Euro e primo supporto individuato a 400,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 423,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
