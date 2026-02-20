Francoforte: andamento rialzista per Hochtief

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la big tedesca delle costruzioni
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,77%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hochtief
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo del colosso delle costruzioni
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 412 Euro e primo supporto individuato a 400,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 423,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)