A Piazza Affari, forte ascesa per Unicredit

(Teleborsa) - Brilla l'istituto di credito, che passa di mano con un aumento del 4,76%.

Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.


Lo scenario di breve periodo di Unicredit evidenzia un declino dei corsi verso area 67,57 Euro con prima area di resistenza vista a 68,78. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 66,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
