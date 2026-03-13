Piazza Affari: scambi al rialzo per MFE A

(Teleborsa) - Scambia in profit la società media e di comunicazione italiana , che lievita del 2,16%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di MediaForEurope rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di MFE A evidenzia un declino dei corsi verso area 2,501 Euro con prima area di resistenza vista a 2,589. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 2,453.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```