Milano 13:25
44.656 +0,45%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 13:25
10.313 +0,08%
Francoforte 13:25
23.589 0,00%

Piazza Affari: scambi al rialzo per MFE A

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit la società media e di comunicazione italiana, che lievita del 2,16%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di MediaForEurope rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di breve periodo di MFE A evidenzia un declino dei corsi verso area 2,501 Euro con prima area di resistenza vista a 2,589. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 2,453.

