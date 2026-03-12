MFE A scambia in rosso a Piazza Affari

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società media e di comunicazione italiana
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,09% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di MediaForEurope
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per MFE A
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 2,662 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 2,808 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 2,604.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)