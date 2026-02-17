FISPES: rinnovata la partnership con UniCredit per il biennio 2026- 2027

(Teleborsa) - Larafforzano una collaborazione consolidata nel tempo, annunciando il rinnovo della partnership per tutto il biennio 2026- 2027, con l'obiettivo di sostenere e valorizzare l'attività federale e i protagonisti dell'atletica paralimpica italiana. "Una sinergia che – sottolinea UniCredit in una nota – nasce da una condivisione profonda di valori quali inclusione, resilienza, rispetto e crescita che nel corso degli anni ha visto FISPES e UniCredit insieme nella promozione dello sport paralimpico come strumento di sviluppo umano, sociale e sportivo".Nell'ambito dell'accordo,assume la qualifica die diaccompagnando gli atleti azzurri in tutte le principali competizioni nazionali e internazionali. Un impegno concreto volto a supportare i campioni FISPES nel raggiungimento dei massimi risultati agonistici, favorendo la crescita delle eccellenze già affermate e delle nuove promesse del panorama paralimpico italiano.Lamira a sostenere l'intero ecosistema federale come eventi, progetti e attività sportive, confermando una visione condivisa che riconosce nello sport un potente veicolo di inclusione e di pari opportunità. Un percorso iniziato nel 2021 e oggi rilanciato con rinnovata convinzione. Il debutto ufficiale di questa nuova fase della collaborazione avverrà in occasione di uno degli appuntamenti più ri-levanti del calendario FISPES: i Campionati Italiani Indoor e Invernali di Lanci, in programma ad Ancona il 20 e 21 febbraio 2026.Con questo accordo – evidenzia la nota –confermano il proprio impegno nel costruire un futuro in cui lo Sport Paralimpico continui a crescere, ispirare e generare valore, dentro e fuori i campi di gara."Come FISPES accogliamo con grande soddisfazione il rinnovo dell'accordo con UniCredit. Per noi non si tratta semplicemente di proseguire una collaborazione, ma di dare continuità a un percorso costruito nel tempo, fatto di fiducia reciproca, obiettivi condivisi e attenzione concreta verso il mondo paralimpico. Si è lavorato fianco a fianco, unendo energie e competenze, con la consapevolezza che losport sia molto più di una competizione: è crescita personale, inclusione e opportunità. UniCredit ha dimostrato di credere davvero nello sport, a tutti i livelli, sostenendo sia l'agonismo che l'attività di base. Questo significa poter programmare con stabilità, valorizzare i nostri campioni e, allo stesso tempo, accompagnare le nuove generazioni nel loro percorso sportivo e umano. Significa anche sostenere l'intero movimento, ovvero gli eventi, i progetti, le attività sul territorio e tutto ciò che contribuisce a creare valore per le persone e per la società. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a UniCredit per la fiducia e la sensibilità che continua a dimostrare nei confronti della nostra Federazione. Insieme vogliamo continuare a far crescere l'atletica e il rugby paralimpico italiano. I nostri atleti, con la loro determinazione e il loro impegno quotidiano, sono un esempio autentico di forza e dedizione. Essere al loro fianco, sostenerli e accompagnarli nel raggiungimento dei loro obiettivi è per noi una responsabilità importante, ma anche motivo di grande orgoglio", ha commentato il"Siamo orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con FISPES, una collaborazione che esprime in modo autentico i valori in cui crediamo: inclusione, resilienza e valorizzazione del talento. Il sostegno all'atletica paralimpica italiana rappresenta per UniCredit un impegno concreto verso una società più equa, in cui lo sport diventa veicolo di crescita e opportunità per tutti. Accompagneremo gli atleti az-zurri in questo nuovo biennio con entusiasmo e responsabilità, certi che le loro storie continueranno ailluminare il Paese" ha dichiarato