Western Digital, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Retrocede molto la società che si occupa di archiviazione dei dati
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,50%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Western Digital
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,45%, rispetto a -0,22% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Le implicazioni di breve periodo del leader nel settore dei dischi rigidi
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 242 USD. Possibile una discesa fino al bottom 224,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 259,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)