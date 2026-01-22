Zelensky all'UE: "Manca volontà politica con Putin. Persa e dipendente da USA"

(Teleborsa) - Il Presidente ucrainoaccusa l'Europa die ricorda che "l'Ue ha deciso di congelare" i beni russi "a tempo indeterminato", ma quando ha pensato di "usarli per l'Ucraina, la decisione è stata bloccata"., io ringrazio i partner ma è. Tutti si dicono ottimisti ma c'è sempre un ma", lamenta Zelensky nel suo intervento a Davos, mostrandosi piuttosto critico nei confronti dell'che restanel tentativo di convincere il presidente degli Stati Uniti a cambiare"."Non dovremmo accettare che l'Europa sia solo un'insalata di piccole e medie potenze condita con i nemici dell'Europa", afferma Zelensky, "l'Europa può e deve essere una forza globale, non una forza che reagisce tardivamente, ma una forza che definisce il futuro".Il leader ucraino conferma che il primoavrà luogo domani e dopodomani negli Emirati Arabi Uniti e definisce. "I documenti volti a porre fine a questa guerra sono quasi pronti, e questo è davvero importante. - aggiunge - L'Ucraina sta lavorando con assoluta onestà. La Russia deve essere pronta a porre fine a questa guerra".Zelensky fa cenno anche alla questione della, che sta monopolizzando l'attenzione ed afferma chesu questo argomento, aspettando che passi". (ANSA).aggiunge il Presidente ucraino, ribadendo che c'è bisogno di forze armate unite, forze che possano davvero difendere l'Europa oggi". "L'Europa si affida solo alla convinzione che, se dovesse presentarsi un pericolo, la Nato agirà, ma", osserva Zelensky, concludendo "la Nato esiste grazie alla convinzione che gli Stati Uniti agiranno, che non resteranno in disparte e che aiuteranno. E se non fosse così? Credetemi, questa domanda è onnipresente nella mente di ogni leader europeo."