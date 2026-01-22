Zelensky all'UE: "Manca volontà politica con Putin. Persa e dipendente da USA"

(Teleborsa) - Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky
accusa l'Europa di mancanza di "volontà politica" nei confronti di Putin
e ricorda che "l'Ue ha deciso di congelare" i beni russi "a tempo indeterminato", ma quando ha pensato di "usarli per l'Ucraina, la decisione è stata bloccata".
"Stiamo lavorando attivamente con i partner sulle garanzie di sicurezza
, io ringrazio i partner ma è necessaria la luce verde di Trump
. Tutti si dicono ottimisti ma c'è sempre un ma", lamenta Zelensky nel suo intervento a Davos, mostrandosi piuttosto critico nei confronti dell'Europa
che resta "divisa" e "sembra persa
nel tentativo di convincere il presidente degli Stati Uniti a cambiare".
"Non dovremmo accettare che l'Europa sia solo un'insalata di piccole e medie potenze condita con i nemici dell'Europa", afferma Zelensky, "l'Europa può e deve essere una forza globale, non una forza che reagisce tardivamente, ma una forza che definisce il futuro".
Il leader ucraino conferma che il primo incontro trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina
avrà luogo domani e dopodomani negli Emirati Arabi Uniti e definisce l'incontro di oggi con Donald Trump "positivo"
. "I documenti volti a porre fine a questa guerra sono quasi pronti, e questo è davvero importante. - aggiunge - L'Ucraina sta lavorando con assoluta onestà. La Russia deve essere pronta a porre fine a questa guerra".
Zelensky fa cenno anche alla questione della Groenlandia
, che sta monopolizzando l'attenzione ed afferma che sembra che tutti stiano "aspettando che l'America si calmi
su questo argomento, aspettando che passi". (ANSA)."L'Europa dipende troppo dagli Stati Uniti per la propria sicurezza",
aggiunge il Presidente ucraino, ribadendo che c'è bisogno di forze armate unite, forze che possano davvero difendere l'Europa oggi". "L'Europa si affida solo alla convinzione che, se dovesse presentarsi un pericolo, la Nato agirà, ma nessuno ha mai visto l'alleanza in azione
", osserva Zelensky, concludendo "la Nato esiste grazie alla convinzione che gli Stati Uniti agiranno, che non resteranno in disparte e che aiuteranno. E se non fosse così? Credetemi, questa domanda è onnipresente nella mente di ogni leader europeo."