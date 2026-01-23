A Fiumicino apre la prima Plaza Premium First Lounge d’Europa

(Teleborsa) -, leader mondiale nel settore delle esperienze die delle soluzioni per servizi ai passeggeri, ha, all'. Questo evento è una pietra miliare che sottolinea l'impegno di PPG a valorizzare l’esperienza aeroportuale in uno degli hub di viaggio più iconici al mondo e nel rafforzare la presenza del Gruppo nel segmento premium a livello europeo.La lounge è situata nel, ha una superficie diIl nuovo concept di lounge di fascia alta rappresenta un’evoluzione trasformativa nella mission di Plaza Premium Group, che si propone di ridefinire l’esperienza di viaggio, offrendo ai viaggiatori più esigenti una combinazione senza precedenti di ospitalità personalizzata, proposte gastronomiche su misura, cocktail curati, vini e distillati selezionati, ambienti di lusso ed esperienze culturali immersive.L’inaugurazione ufficiale è stata celebrata con una cerimonia di taglio del nastro guidata dal Sig., fondatore e CEO di Plaza Premium Group, dall’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma,, dalla Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma Marilena Blasi e dal Chief Infrastructure Officer. Accanto a loro, le figure apicali di PPG: Bora Isbulan, Deputy CEO, Okan Küfeci, Senior Vice President EMEA, e Analia Marinoff, Vice President Southern Europe. L'evento ha riunito i partner di PPG, i principali stakeholder e i media per celebrare questo investimento strategico sul principale gateway italiano.Al centro della Plaza Premium First di Roma c’ècon servizi esclusivi e dettagli unici ispirati alla Città Eterna, pensati per chi cerca un’esperienza di viaggio premium. Dal suo debutto a Hong Kong nel 2018, Plaza Premium First è diventata una realtà di prestigio a livello globale, con lounge operative nelle principali sedi di Hong Kong, Kuala Lumpur, Jakarta, Macao, Vancouver e, più recentemente, Phnom Penh."Sono lieto di celebrare oggi insieme a voi, qui a Roma, questo importante traguardo: l’inaugurazione ufficiale della nostra prima Plaza Premium First Lounge in Europa", ha dichiarato. "Questo lancio rafforza la nostra mission di offrire servizi di ospitalità aeroportuale d’eccellenza caratterizzati da attenzione al design, servizi innovativi e autenticità culturale. In un settore in continua evoluzione, ascoltiamo le esigenze dei viaggiatori più esigenti che oggi cercano personalizzazione e raffinatezza in ogni fase del loro viaggio. L’indiscusso successo della nostra pluripremiata Plaza Premium Lounge Rome riflette una domanda orientata all'ospitalità d’eccellenza. L’introduzione del concept Plaza Premium First all'aeroporto di Roma Fiumicino rafforza ulteriormente la nostra vision condivisa, che mira a offrire esperienze che vanno oltre il semplice comfort: lounge che fondono armoniosamente cura del design, innovazione dei servizi e valorizzazione dell’autenticità locale, a rispecchiare appieno i nostri valori, per migliorare l’esperienza di viaggio nella sua interezza"."L'apertura della nuova Plaza Premium First Lounge presso il nostro aeroporto, la prima in Europa, riflette il costante impegno di Aeroporti di Roma nel migliorare la passenger experience, impegno riconosciutoci anche dalle 5 stelle Skytrax", ha dichiarato"Il debutto europeo di questo concept d’eccellenza presso Roma Fiumicino ribadisce ulteriormente come il nostro aeroporto sia capace di attrarre i principali operatori mondiali. Inoltre, rafforza il posizionamento di Roma come hub strategico nella rete globale dei viaggi aerei, dove l'eccellenza del servizio, il comfort e l'identità locale si fondono per offrire un'esperienza aeroportuale di alta qualità e sempre più personalizzata".La Plaza Premium First Lounge Rome propone, che unisce design elegante, materiali pregiati e attenzione al benessere della persona. Gli ambienti richiamano lo stile romano attraverso luce naturale, tonalità calde e artigianato locale, con un approccio sostenibile e umano al design.L’offerta comprende un percorso gastronomico raffinato, cocktail d’autore e un servizio di concierge personalizzato, affiancati da suite private, spazi business, area nursery e patio esterno con musica dal vivo. La lounge integra anche un forte elemento culturale, con mostre d’arte permanenti e installazioni artistiche, oltre a servizi wellness e comfort premium. Il risultato, pensato per viaggiatori esigenti e famiglie, aperto a tutti indipendentemente da compagnia aerea e classe di viaggio.