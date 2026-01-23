Milano 10:43
Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 22/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 gennaio

Giornata positiva per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude a 10.178,6.

Lo status tecnico di breve periodo del FTSE 100 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 10.233,6. Rischio di eventuale correzione fino al target 10.125,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 10.342,2.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
