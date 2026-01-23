Milano 22-gen
Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 22/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 gennaio

Andamento annoiato per il cross USD contro "Loonie", che chiude la sessione in ribasso dello 0,35%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1,3745. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,3872 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1,3702.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
