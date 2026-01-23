Analisi Tecnica: USD/CAD del 22/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 gennaio
Andamento annoiato per il cross USD contro "Loonie", che chiude la sessione in ribasso dello 0,35%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1,3745. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,3872 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1,3702.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)