Milano 22-gen
45.091 +1,36%
Nasdaq 22-gen
25.518 +0,76%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 22-gen
10.150 +0,12%
Francoforte 22-gen
24.856 +1,20%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Tokyo (-0,06%)

Il Nikkei 225 dà il via alle contrattazioni a 53.654,95 punti

Appiattita la performance del principale indice azionario giapponese, che passa di mano con un -0,06%, a quota 53.654,95 in apertura.
