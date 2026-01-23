Milano 17:35
44.832 -0,58%
Nasdaq 19:09
25.612 +0,37%
Dow Jones 19:09
49.010 -0,76%
Londra 17:35
10.143 -0,07%
Francoforte 17:35
24.901 +0,18%

Nexi, Piergiorgio Pedron nuovo CFO. Mingrone si concentra sulle attività italiane

Finanza, Fintech
Nexi, Piergiorgio Pedron nuovo CFO. Mingrone si concentra sulle attività italiane
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Nexi, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, ha deliberato la nomina di Piergiorgio Pedron quale Chief Financial Officer di Gruppo, con effetto dal 1° aprile 2026.

Piergiorgio Pedron vanta una solida esperienza in ruoli finanziari apicali maturata in gruppi multinazionali e quotati. Dal 2011 ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità in Diasorin, dove è stato Senior Corporate VP e CFO di Gruppo, guidando le funzioni Finance, Controllo, Treasury, Investor Relations, IT, Legale e Strategic Procurement, e supportando il Gruppo in una fase di significativa crescita e trasformazione. In questo contesto ha seguito importanti operazioni straordinarie, tra cui l'acquisizione e l'integrazione di Luminex. In precedenza, ha maturato una lunga esperienza in Jabil, assumendo responsabilità finance a livello europeo dopo aver ricoperto il ruolo di CFO della controllata italiana. Ha inoltre ricoperto incarichi di direzione operativa e finanziaria in De Agostini Editore e in HewlettPackard, sviluppando competenze trasversali in ambito finanziario, industriale, operations e controllo di gestione.

In tale contesto, Bernardo Mingrone (fino ad oggi anche CFO) rafforzerà il focus sulle attività italiane di Nexi in qualità di CEO di Nexi Payments e di Chief Regional Officer per l'Italia, ruolo assunto lo scorso settembre, mantenendo anche il ruolo di Deputy General Manager a supporto delle priorità strategiche del Gruppo a livello nazionale e internazionale.
Condividi
```