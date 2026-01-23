Nexi, Piergiorgio Pedron nuovo CFO. Mingrone si concentra sulle attività italiane

Nexi

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, ha deliberato ladi Gruppo, con effetto dal 1° aprile 2026.Piergiorgio Pedron vanta una. Dal 2011 ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità in, dove è stato Senior Corporate VP e CFO di Gruppo, guidando le funzioni Finance, Controllo, Treasury, Investor Relations, IT, Legale e Strategic Procurement, e supportando il Gruppo in una fase di significativa crescita e trasformazione. In questo contesto ha seguito importanti operazioni straordinarie, tra cui l'acquisizione e l'integrazione di Luminex. In precedenza, ha maturato una lunga esperienza in Jabil, assumendo responsabilità finance a livello europeo dopo aver ricoperto il ruolo di CFO della controllata italiana. Ha inoltre ricoperto incarichi di direzione operativa e finanziaria in De Agostini Editore e in, sviluppando competenze trasversali in ambito finanziario, industriale, operations e controllo di gestione.In tale contesto,(fino ad oggi anche CFO)di Nexi in qualità di CEO di Nexi Payments e di Chief Regional Officer per l'Italia, ruolo assunto lo scorso settembre, mantenendo anche il ruolo di Deputy General Manager a supporto delle priorità strategiche del Gruppo a livello nazionale e internazionale.