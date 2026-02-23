Milano 9:52
Piazza Affari: scambi in positivo per Nexi

Piazza Affari: scambi in positivo per Nexi
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, con una variazione percentuale del 2,23%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Nexi rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di Nexi ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 3,339 Euro. Supporto a 3,236. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 3,442.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
