Vola a Piazza Affari Nexi

(Teleborsa) - Rialzo per il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,35%.
La tendenza ad una settimana di Nexi
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Nexi
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,939 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,028. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,882.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)