Vola a Piazza Affari Nexi

(Teleborsa) - Rialzo per il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,35%.

La tendenza ad una settimana di Nexi è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Nexi suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,939 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,028. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,882.

