Analisi Tecnica: EUR/CHF del 25/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 gennaio
Allunga timidamente il passo il cambio Euro / CHF, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,32%.
La situazione di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,9303. Supporto visto a quota 0,923. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,9376.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)