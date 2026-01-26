Milano 17:21
44.966 +0,30%
Nasdaq 17:21
25.742 +0,53%
Dow Jones 17:21
49.229 +0,26%
Londra 17:21
10.151 +0,08%
Francoforte 17:21
24.943 +0,17%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 25/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 25 gennaio

Allunga timidamente il passo il cambio Euro / CHF, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,32%.

La situazione di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,9303. Supporto visto a quota 0,923. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,9376.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
