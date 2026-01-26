Milano 17:22
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 23/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 gennaio

Controllato progresso per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude in salita dello 0,27%.

L'analisi di breve periodo del FTSE 100 mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 10.202,2 e supporto a 10.133,6. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 10.270,8.


