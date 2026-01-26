Analisi Tecnica: USD/YEN del 25/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 gennaio
Sottotono il cross americano contro Yen, che chiude la seduta con un calo dello 0,72%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 153,301. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 157,131 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 152,025.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)