Anima Holding nomina Saverio Perissinotto amministratore delegato

Anima Holding

(Teleborsa) - Il CdA di, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Patrizia Grieco, ha deliberato la cooptazione di Saverio Perissinotto quale consigliere di amministrazione e la sua nomina addella Società a decorrere dal 2 febbraio 2026.Saverio Perissinotto, dopo una lunga esperienza internazionale nel gruppo Banque Indosuez/Crédit Agricole, ha ricoperto negli ultimi vent’anni ruoli di vertice nel mondo del private banking e dell’asset management italiano, e dal 2024 è stato Presidente del Consiglio diAmministrazione di Eurizon S.p.A., dopo averne ricoperto il ruolo di AD e DG dalla fine del 2019."Con la nomina didel nostro Gruppo, ha dichiarato Patrizia Grieco, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Anima Holding. La grande competenza e l’esperienza del Dottor Perissinotto nel settore del l’asset management e del wealth management sono la migliore garanzia possibile per il futuro del business di Anima"."Sono entusiasta di intraprendere un nuovo percorso professionale in una realtà dinamica e consolidata quale è Anima, un punto di riferimento del settore dell’asset management e un caso di successo, ha dichiarato Saverio Perissinotto. Insieme, sono certo che potremo raggiungere traguardi significativi e generare ulteriore valore per i clienti e per gli azionisti".La cooptazione è avvenuta a seguito dellecomunicate in data 3 ottobre 2025. Perissinottoresterà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti, che sarà chiamata a deliberare in merito alla conferma.Il Consiglio ha altresì attribuito al nuovo Amministratore Delegato i relativi poteri gestionali, nei limiti e secondo le modalità previste dallo Statuto sociale e dalle deliberazioni consiliari.Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, Saverio Perissinotto non detiene partecipazioni nel capitale della Società.