The Italian Sea Group presenta denuncia contro ex dirigenti

(Teleborsa) - Giovanni Costantino
, Amministratore Delegato di The Italian Sea Group
e di GC Holding
, ha presentato oggi una denuncia-querela
nei confronti di alcuni ex dirigenti apicali
della società. L'azione giudiziaria, depositata presso la Procura della Repubblica di Massa con l'assistenza degli avvocati Francesco Marenghi e Massimiliano Manzo, colpisce un gruppo di manager a capo di funzioni essenziali che avrebbero agito in modo coordinato per occultare la reale gestione delle attività.
Secondo quanto esposto nell'atto, i soggetti coinvolti avrebbero fornito al vertice aziendale informazioni contabili e gestionali non corrispondenti alla realtà
, eludendo fraudolentemente il sistema interno di controllo delle commesse. La querela
descrive un sofisticato sistema di alterazione della documentazione
che avrebbe interessato i report sui flussi di cassa, i budget di commessa e persino gli estratti conto bancari. Tale condotta avrebbe rappresentato una situazione finanziaria fittizia, rimasta del tutto ignota e non individuabile da parte dell'Amministratore Delegato fino alla scoperta dell'irregolarità.
Nonostante l'avvio dell'accertamento giudiziario, l'Amministratore Delegato e il Consiglio di Amministrazione si sono immediatamente adoperati per garantire la piena continuità operativa dell'azienda
.
TISG ha confermato che le attività proseguiranno regolarmente con l'obiettivo di portare a termine tutte le commesse
in corso e sostenere i piani di sviluppo industriale
del gruppo, limitando l'impatto della vicenda alla sfera delle responsabilità legali dei singoli ex dirigenti coinvolti.(Foto: Benjamin Child on Unsplash)