Eventi e scadenze: settimana del 26 gennaio 2026

Lunedì 26/01/2026

H-Farm

Redfish Longterm Capital

Ryanair Holdings

Martedì 27/01/2026

Boeing

Christian Dior

Destination Italia

General Motors

Invesco Ltd

Logitech International

LVMH

Northrop Grumman

Ferragamo

Sysco

Texas Instruments

Union Pacific

Mercoledì 28/01/2026

ASML Holding

AT&T

Banca MPS

Compagnia Dei Caraibi

Continental

De' Longhi

Elsa Solutions

Friends

Gismondi 1754

Levi Strauss

Meta Platforms

Microsoft

Starbucks

Tesla Motors

Volvo Car Ab

Whirlpool Corporation

Giovedì 29/01/2026

Apple

Brembo

Caterpillar

Deutsche Bank

easyJet

Giocamondo Study

Hennes & Mauritz

H-Farm

Honeywell International

ING Groep

Lloyds Banking Group

Lockheed Martin

Manpowergroup

Mastercard

Nasdaq

Nokia Oyj

Roche Holding Ltd

Safilo

SanDisk

Sanofi

SAP

Shell

STMicroelectronics

Visa

Venerdì 30/01/2026

American Express

Chevron

Colgate-Palmolive

Convergenze

Emak

Exxon Mobil

Soges Group

Verizon Communication

Vne

Xenia Hotellerie Solution

Sabato 31/01/2026

(Teleborsa) -- Bruxelles - I ministri degli Affari europei ascolteranno una presentazione sulle priorità della presidenza cipriota e procederanno a una discussione specifica per paese nel quadro del dialogo annuale sullo Stato di diritto. Il Consiglio terrà inoltre un dibattito orientativo sullo scudo europeo per la democrazia- Bruxelles - Il Consiglio inizierà con una seduta pubblica durante la quale la presidenza cipriota presenterà il suo programma di lavoro per il primo semestre del 2026. I ministri procederanno quindi a uno scambio di opinioni sulla modifica del regolamento sull'agricoltura biologica e sulla strategia dell'UE per la bioeconomia. Quest'ultima informerà il progetto di conclusioni del Consiglio sulla nuova strategia dell'UE per la bioeconomia, che dovrà essere approvato dal Consiglio "Ambiente"09:00 -- L'evento a cura della redazione e degli esperti di ItaliaOggi è realizzato con la collaborazione dei rappresentanti delle professioni, dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, per un approfondimento sulla riforma fiscale e la legge di bilancio 2026. Tra gli interventi, Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica), Maurizio Leo (Viceministro dell'Economia e delle Finanze) e Vincenzo Carbone (Direttore Generale Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate-Riscossione)09:30 -- Sede di Assolombarda, Milano - In occasione della pubblicazione del Rapporto Annuale ISPI 2026, realizzato nell'ambito dell'Osservatorio di Geoeconomia promosso da ISPI e Intesa Sanpaolo, si terrà l'appuntamento di scenario organizzato in collaborazione con Assolombarda e SACE. Tra gli interventi, Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda, Emma Marcegaglia, Vice Presidente ISPI e Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria per l'Export11:00 -- Dipartimento di Agricoltura Regione Puglia, Bari - Conferenza Stampa di presentazione della seconda edizione di EVOLIO Expo, la Fiera professionale per i produttori di Olio EVO. Tra gli interventi, Gaetano Frulli (Presidente di Nuova Fiera del Levante), Luciana Di Bisceglie (Presidente Unioncamere Puglia) e Silvia Casaglia (Project Manager EVOLIO Expo)11:30 -- Sede Fondimpresa, Via dei villini, Roma - Incontro stampa per la presentazione dei risultati del 2025, con una raccolta record oltre i 500 milioni di euro, dei programmi per il 2026, incluso il bando per adozione IA nelle imprese e delle considerazioni sulle nuove linee guida del Ministero del Lavoro per i fondi interprofessionali. Saranno presenti, il Presidente, Aurelio Regina, il Vicepresidente, Fulvio Bartolo e il Direttore generale, Elvio Mauri15:00 -- Inaugurazione Varianti SS51 di Alemagna - Tai di Cadore Valle di Cadore - alla presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini16:00 -- Webinar sull'outlook 2026. Gli specialisti di investimento del Portfolio Solutions Group e del team Emerging Markets Equity offriranno una panoramica sull’andamento dei mercati per il 202617:00 -- Domus Ars di Napoli - Il Direttore della Svimez Luca Bianchi presenterà il Rapporto Svimez 2025 nell'ambito dell'iniziativa promossa dall'ASPROM (Associazione per lo Sviluppo e la Promozione del Mezzogiorno). Tra gli interventi, Roberto Fico (Presidente della Regione Campania), Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli) e Melinda Di Matteo (componente del direttivo ASPROM)17:15 -- La venticinquesima riunione della conferenza di adesione con il Montenegro si terrà a Bruxelles e consentirà di chiudere provvisoriamente i negoziati sul capitolo 32 "Controllo finanziario"19:35 -- Alla Cerimonia di arrivo della fiamma olimpica, a Cortina, sarà presente, tra gli altri, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Borsa di Sydney chiusa per festività- Comunicazione medio-lungo- Assemblea: Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo: Q3 2026- Visita di Stato del Presidente Sergio Mattarella negli Emirati Arabi Uniti- Il presidente del Consiglio europeo, António Costa, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, rappresenteranno l'UE al 16º vertice UE-India, che si terrà a New Delhi. Il vertice sarà ospitato dal primo ministro indiano Narendra Modi. Il vertice offrirà l'opportunità di consolidare il partenariato strategico UE-India e di rafforzare ulteriormente la collaborazione in settori strategici chiave quali commercio, sicurezza e difesa, transizione pulita e cooperazione interpersonale- Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà in missione a Bruxelles- Inizia la riunione di politica monetaria08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di dicembre09:30 -- Camera dei Deputati - Durante l'evento saranno presentati gli studi realizzati da Nomisma Energia in collaborazione con ASSOCOSTIERI sul ruolo del bunkeraggio marittimo in Italia e sul contributo dei combustibili liquidi e del GPL nella transizione energetica al 2050. Interverranno il Presidente di ASSOCOSTIERI, Elio Ruggeri e il DG, Dario Soria, oltre a rappresentanti delle istituzioni e delle Autorità marittime, tra cui il Vice Ministro dei Trasporti, Edoardo Rixi, con un videomessaggio09:30 -- Aula de Carli, campus Bovisa, Milano - Evento "Italia digitale: il nuovo mondo". La presentazione dei risultati della Ricerca 2025 è seguita dalla consegna dei "Premi Agenda Digitale" alle PA che si sono distinte per progetti di digitalizzazione in ambito pubblico, a cura dei ricercatori dell' Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano10:00 -- Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sarà a Naz Sciavez per la riapertura della linea ferroviaria Fortezza-Brunico11:00 -- Quirinale - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presenzierà alla Celebrazione del "Giorno della Memoria". Sarà presente il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni11:30 -- Camera dei Deputati - Presentazione dei risultati dell'analisi di Deloitte sull'andamento del sistema produttivo italiano dal 2018 ad oggi, realizzata sul percorso di oltre 45 mila imprese dal 2018 al 2024, con considerazioni sul 2025 e proiezioni 2026. Interverranno il Vice-Presidente della Camera, Fabio Rampelli, il Ministro Francesco Lollobrigida, il Vice Ministro Maurizio Leo, l'AD di Deloitte Central Mediterranean, Fabio Pompei e l'AD di Deloitte & Touche SpA, Valeria Brambilla13:00 -- La riunione dei ministri delle Finanze del G7 si svolge in modalità virtuale. Partecipa il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti13:30 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione dell'amministratrice delegata e direttrice generale di Terna S.p.A., Giuseppina Di Foggia15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema17:00 -- Discorso di benvenuto e commemorativo di Christine Lagarde all'evento annuale in occasione della Giornata internazionale in memoria delle vittime dell'Olocausto (IHRD) a Francoforte- Asta BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Q3 2026- Risultati di periodo: FY 2025- Risultati di periodo- CDA: Esame dei Ricavi Preliminari 2025- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Visita di Stato del Presidente Sergio Mattarella negli Emirati Arabi Uniti- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 18 e 19 dicembre 2025- Roma - Forum internazionale il 28 presso Palazzo Farnese (Ambasciata Francese) su democrazia, indipendenza UE, equilibri intergenerazionali e spesa pubblica; il 29 all'Auditorium Parco della Musica su difesa, innovazione e regolamentazione tech. Coinvolge leader UE, economisti, rettori universitari, giornalisti e CEO. Tra gli interventi, Raffaele Fitto, Piero Cipollone, Carlo Cottarelli, il ministro Foti, l'ammiraglio Cavo Dragone e l'Ambasciata di Francia in Italia- Conti patrimoniali- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Bruxelles - Dichiarazione introduttiva dell'attuale Vicepresidente del Consiglio di vigilanza della BCE e membro del Comitato esecutivo, Frank Elderson all'audizione per la nomina presso la Commissione per gli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo- Conferenza stampa di Jerome Powell10:00 -- Milano - Alla 3ª edizione della CFO Conference verrà approfondita la trasformazione del settore energetico, attraverso la presentazione dello Studio Utilities 2026, realizzato da AGICI con Accenture e Intesa Sanpaolo. Tra gli interventi, l'AD di AGICI e i CFO di A2A, IREN, HERA, Italgas, Snam, Ascopiave, Acea, Edison, Engie Italia, ERG e Terna10:00 -- Conferenza stampa online di presentazione del 7° Rapporto Annuale "Med & Italian Energy report" a cura di SRM, centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, e Politecnico di Torino. Tra gli interventi, Marco Boscolo (Head of European Regulatory and Public Affairs, Intesa Sanpaolo), Marco Gilli (Presidente di Fondazione Compagnia di San Paolo) e Massimo Deandreis (DG di SRM)14:00 -- La Commissione Agricoltura della Camera svolge l'audizione del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sullo stato di avanzamento degli interventi di competenza contenuti nel PNRR14:15 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione dell'autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano15:00 -- Palazzo Montecitorio - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Camera16:00 -- Palazzo Piacentini, Roma - L'evento sarà l'occasione per confrontarsi sullo stato e sulle prospettive della filiera automotive, partendo da una mappatura di circa 2.300 aziende del comparto che l'Osservatorio TEA ha intervistato. Saranno presenti rappresentanti delle Istituzioni, del mondo industriale e accademico, tra i quali il ministro Adolfo Urso e il Direttore dell'Osservatorio Tea, Francesco Zirpoli. L'evento si svolgerà alla presenza della stampa nazionale- Asta BOT- Risultati di periodo: Q4 2025- Risultati di periodo- CDA: Presentazione e valutazione regolamento per la lista consiliare in vista dell'Assemblea del 4 febbraio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo: FY 2025- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Q4 2025- Risultati di periodo- Visita di Stato del Presidente Sergio Mattarella negli Emirati Arabi Uniti- Roma - Forum internazionale il 28 presso Palazzo Farnese (Ambasciata Francese) su democrazia, indipendenza UE, equilibri intergenerazionali e spesa pubblica; il 29 all'Auditorium Parco della Musica su difesa, innovazione e regolamentazione tech. Coinvolge leader UE, economisti, rettori universitari, giornalisti e CEO. Tra gli interventi, Raffaele Fitto, Piero Cipollone, Carlo Cottarelli, il ministro Foti, l'ammiraglio Cavo Dragone e l'Ambasciata di Francia in Italia- Il Consiglio procederà a uno scambio di opinioni sulla situazione in Medio Oriente e nella regione dei Grandi Laghi oltre che sul conflitto Russai-Ucraina. Inoltre, i ministri discuteranno informalmente delle prospettive per il 2026 e procederanno a uno scambio di opinioni con Volker Türk, Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, durante una colazione di lavoro- Fiera del Levante, Bari - Seconda edizione di EVOLIO Expo, la fiera di riferimento B2B che accoglie in esposizione i produttori di olio EVO e si rivolge a tutto il bacino del Mediterraneo- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel 4° trimestre 202509:30 -- Palazzo Sciarra Colonna, Roma - Prima edizione dell'evento promosso da Bruno Vespa e Comin & Partners in collaborazione con l'Istituto Affari Internazionali (IAI). Interverranno, tra gli altri, i ministri Crosetto e Musumeci, Michele Valensise (Presidente IAI), Pierroberto Folgiero (AD di Fincantieri), Luca Vincenzo Maria Salamone (DG dell'ASI), Stefania Pompili (AD di Sopra Steria Italia) e Massimo Claudio Comparini (Managing Director della Space Division Leonardo)10:00 -- INNSiDE Milano Torre GalFa, Milano - Incontro informale in cui si parlerà delle novità di Wizz Air e della connettività aerea tra l'Italia e la Spagna. Verrà presentata una breve panoramica sulle rotte attive e sulle nuove connessioni tra i due Paesi. Interverranno Gabriele Imperiale (Corporate Communication Manager, Wizz Air) e Blanca Pérez-Sauquillo (Direttrice Ente Spagnolo del Turismo a Milano)10:30 -- Conferenza stampa del Gruppo BEI sui risultati annuali nella sala stampa del Consiglio. La presidente della BEI, Nadia Calviño, presenterà una panoramica delle attività e dell'impatto del Gruppo nel 2025, e un outlook sulle priorità della banca dell'UE per il 2026, tra cui la transizione verde, la competitività e l'innovazione, la sicurezza e la difesa11:00 -- Centro Congressi Unione Industriali Torino - Presentazione del Protocollo Confindustria e Cassa Depositi e Prestiti, il nuovo accordo di collaborazione tra le due istituzioni e illustrazione degli strumenti che il Gruppo CDP mette a disposizione del mondo imprenditoriale. Partecipano, tra gli altri, Marco Gay (Presidente Unione Industriali Torino), Giovanni Gorno Tempini (Presidente CDP) Regina Corradini D'Arienzo, (AD SIMEST), Dario Scannapieco (AD CDP) e Angelo Camilli (Vice Presidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco)11:00 -- Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Roma - Conferenza stampa di presentazione di SANA FOOD, che si svolgerà a BolognaFiere dal prossimo 22 al 24 febbraio. Interverranno, tra gli altri, Luigi D'Eramo (Sottosegretario di Stato al Ministero dell'agricoltura), Matteo Zoppas (Presidente Agenzia ICE) in attesa di conferma, Barbara Nappini (Presidente Slow Food Italia) e Rossano Bozzi (Direttore Business Unit BolognaFiere)14:30 -- Circolo del Tennis del Foro Italico, Roma - Presentazione della terza edizione del Rapporto Sport realizzato dall'Istituto per il credito sportivo e culturale (ICSC) e Sport e Salute (SeS), nell'ambito del progetto Osservatorio nazionale sul settore sportivo. Interverranno, tra gli altri, Andrea Abodi (Ministro per lo Sport e i Giovani), Marco Mezzaroma (Presidente Sport e Salute), Luciano Buonfiglio (Presidente CONI) e Beniamino Quintieri (Presidente Istituto per il Credito Sportivo e Culturale)15:00 -- Università degli Studi Link, Roma - Evento promosso da Classeditori e Mf Milano Finanza, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico-finanziario, delle infrastrutture, dell'energia, della tecnologia e dello sport. Tra gli interventi, il ministro Urso, i Presidenti di CONSOB, AGCM, Unindustria, Maire , Autorità Nazionale Anticorruzione e l'AD e DG di Ferrovie dello Stato Italiane- Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- CDA: Approvazione risultati preliminari 2025- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Q1 2026- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo: Q4 2025- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Q4 2025- Risultati di periodo: Q4 2025- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo: FY 2025- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Q4 2025- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call con analisti, investitori e media alle ore 9:30 per discutere la performance del quarto trimestre e dell’anno 2025 e le attuali previsioni sulle attività - CDA: Q4 e FY 2025- Risultati di periodo- Fiera del Levante, Bari - Seconda edizione di EVOLIO Expo, la fiera di riferimento B2B che accoglie in esposizione i produttori di olio EVO e si rivolge a tutto il bacino del Mediterraneo- Bilancio finanza pubblica del Canada- Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Altre Istituzioni finanziarie; Conti finanziari settoriali- Italia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito09:30 -- Palazzo di Giustizia, Roma - La cerimonia dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario della Corte Suprema di Cassazione avviene alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Partecipano alla cerimonia le più alte cariche dello Stato. Convocata dal Primo Presidente della Corte di cassazione Pasquale D'Ascola per illustrare la Relazione sull'Amministrazione della Giustizia e per l'inaugurazione dell’anno giudiziario. Interverrà il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco09:30 -- Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi, Roma - Indirizzo di saluto di Paolo Angelini, Vice Direttore generale della Banca d'Italia, all'evento organizzato della Banca d'Italia "La riforma della disciplina della gestione collettiva del risparmio"10:00 -- Roma, Palazzo Piacentini - Tavolo automotive, previsto un girotavolo presieduto dal ministro Adolfo Urso, per gli operatori- Regolamento BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Fiera del Levante, Bari - Seconda edizione di EVOLIO Expo, la fiera di riferimento B2B che accoglie in esposizione i produttori di olio EVO e si rivolge a tutto il bacino del Mediterraneo