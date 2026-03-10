d’Amico, nuovi contratti di credito per 83 milioni di dollari e riduzione dei margini sul debito

d’Amico International Shipping

(Teleborsa) -, società attiva a livello internazionale nel trasporto marittimo quotata su Euronext STAR Milano, ha fatto sapere che la controllata operativaha recentemente sottoscritto nuovi contratti di finanziamento relativi a 6 delle proprie navi di proprietà per un importo complessivo di, con margini sul tasso SOFR a tre mesi compresi tra 130 punti base (per il finanziamento più recente) e 150 punti base e con un margine medio dell’1,42%.Ad oggi, lacomprende 29 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 27 navi di proprietà e 2 a noleggio a scafo nudo), con un’età media pari a 9,6 anni."Sono lieto di annunciare che, grazie alla solidità della nostra attuale struttura finanziaria, al miglioramento del nostro merito creditizio e alle positive prospettive di mercato, DIS è stata in grado di rifinanziare parte del proprio debito, sottoscrivendo nuovi prestiti a margini sul SOFR molto competitivi", ha dichiarato, Amministratore Delegato di d’Amico International Shipping."Queste operazioni rafforzano ulteriormente la nostra flessibilità finanziaria e migliorano il profilo delle scadenze del debito della Società. I nuovi contratti di finanziamento consolidano inoltre le nostre relazioni di lungo periodo con le principali banche partner, che desidero ringraziare per il loro costante sostegno nel corso di numerosi anni e cicli di mercato", ha aggiunto, Chief Financial Officer di d’Amico International Shipping, ha aggiunto.