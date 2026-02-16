Milano 17:25
45.467 +0,08%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:25
10.465 +0,18%
Francoforte 17:25
24.803 -0,45%

Francoforte: positiva la giornata per Commerzbank

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per Commerzbank
(Teleborsa) - Scambia in profit la banca tedesca, che lievita del 2,27%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Commerzbank, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico della banca d'affari mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 32,44 Euro con area di resistenza individuata a quota 33,12. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 32.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```