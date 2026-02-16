Francoforte: positiva la giornata per Commerzbank

(Teleborsa) - Scambia in profit la banca tedesca
, che lievita del 2,27%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Commerzbank
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico della banca d'affari
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 32,44 Euro con area di resistenza individuata a quota 33,12. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)