Francoforte: nuovo spunto rialzista per Commerzbank

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale del 2,36%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo scenario dellache si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 34,88 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 35,18. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 34,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)