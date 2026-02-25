Francoforte: nuovo spunto rialzista per Commerzbank

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca tedesca
, con una variazione percentuale del 2,36%.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Commerzbank
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario della banca d'affari
che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 34,88 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 35,18. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 34,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)