Milano 9:57
44.705 -0,15%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 9:57
10.314 -0,39%
23.587 -0,22%

Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,26%)

Il DAX passa di mano in avvio a 23.577,82 punti

Finanza
Debole l'indice della Borsa di Francoforte, in calo dello 0,26%, dopo aver iniziato a 23.577,82 punti.
