Pinterest crolla nel pre-market in scia ai dazi che pesano sugli utili

(Teleborsa) - Le azioni di Pinterest
stanno crollando del 23% nel pre-market di Wall Street
, dopo avere indicato gli shock tariffari
quale fattore scatenante dei deludenti utili del quarto trimestre.
Gli utili del quarto trimestre della società di social media sono stati inferiori alle aspettative degli analisti
, con un fatturato di 1,32 miliardi di dollari rispetto alle stime di consenso di LSEG di 1,33 miliardi di dollari. L'utile netto del trimestre è crollato dell'85%, passando da 1,85 miliardi di dollari dell'anno precedente a 277 milioni di dollari. Ha inoltre registrato 541,5 milioni di dollari di EBITDA rettificato, al di sotto dei 550 milioni di dollari previsti dagli analisti.
L'azienda ha riferito che i suoi utenti attivi mensili globali nel quarto trimestre
sono aumentati del 12% su base annua, raggiungendo i 619 milioni, il massimo storico.
Pinterest prevede un fatturato
compreso tra 951 e 971 milioni di dollari nel primo trimestre 2026, anch'esso al di sotto delle previsioni
degli analisti di 980 milioni di dollari.
Il CEO Bill Ready
ha affermato che l'azienda "ha assorbito uno shock esogeno quest'anno legato ai dazi" ed è stata maggiormente esposta alla riduzione della spesa pubblicitaria da parte dei grandi rivenditori.
Pinterest ha anche annunciato a gennaio l'intenzione di licenziare meno del 15% della sua forza lavoro e di ridurre gli spazi per uffici
, nel tentativo di puntare tutto sull'intelligenza artificiale
. Ha affermato di "riallocare le risorse" ai team focalizzati sull'intelligenza artificiale e di dare priorità a "prodotti e funzionalità basati sull'intelligenza artificiale".
Non si sono fatti attendere i commenti degli analisti. Citi
ha dichiarato di aver declassato le azioni di Pinterest da "Buy" a "Neutral"
, "data la visibilità più limitata da parte dei principali inserzionisti UCAN ed UE, dovuta in parte a dazi e sfide in specifici settori verticali", come l'arredamento, la ricostruzione della sua funzione di vendita go-to-market con l'ampliamento della base di inserzionisti da parte di Pinterest e i maggiori investimenti che incidono sui margini.
Secondo Goldman Sachs
l'andamento dei ricavi
di Pinterest continuerà a essere "sotto pressione nel breve termine da fattori macroeconomici
", come dazi e consumi. Gli esperti hanno però aggiunto che "nonostante queste difficoltà a breve termine, il management rimane ottimista riguardo alla sua strategia di crescita a lungo termine
, incentrata sulla diversificazione della base di inserzionisti, sull'automazione e su obiettivi orientati alle prestazioni".
Gli analisti hanno osservato che la crescita degli utenti
rimane particolarmente forte tra gli utenti della Generazione Z
.
Dal canto suo BC Capital
ha abbassato il target price
su Pinterest da 38,00 a 17,00 dollari, mantenendo però un rating Sector Perform
. Il broker ha citato i deludenti risultati del quarto trimestre della media company, con i dazi identificati come il problema principale per il trimestre. RBC Capital ha osservato che ciò riflette "un modello più costante di concentrazione avversa" nell’attività dell’azienda. Il declassamento da una precedente posizione rialzista è avvenuto poiché la tesi precedente di RBC basata sul ciclo di prodotto e sul miglioramento della conversione non si è concretizzata. RBC Capital indica opportunità limitate per Pinterest di espandersi con le piccole e medie imprese. Senza nuovi driver di coinvolgimento degli utenti o di crescita dei contenuti, la società prevede che "l’opportunità di migliorare strutturalmente la conversione e i prezzi rimanga più contenuta".