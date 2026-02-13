Pinterest crolla nel pre-market in scia ai dazi che pesano sugli utili

Pinterest

(Teleborsa) - Le azioni distanno, dopo avere indicato gliquale fattore scatenante dei deludenti utili del quarto trimestre.Gli utili del quarto trimestre della società di social media sono stati, con un fatturato di 1,32 miliardi di dollari rispetto alle stime di consenso di LSEG di 1,33 miliardi di dollari. L'utile netto del trimestre è crollato dell'85%, passando da 1,85 miliardi di dollari dell'anno precedente a 277 milioni di dollari. Ha inoltre registrato 541,5 milioni di dollari di EBITDA rettificato, al di sotto dei 550 milioni di dollari previsti dagli analisti.L'azienda ha riferito che i suoisono aumentati del 12% su base annua, raggiungendo i 619 milioni, il massimo storico.Pinterestcompreso tra 951 e 971 milioni di dollari nel primo trimestre 2026, anch'essodegli analisti di 980 milioni di dollari.Ilha affermato che l'azienda "ha assorbito uno shock esogeno quest'anno legato ai dazi" ed è stata maggiormente esposta alla riduzione della spesa pubblicitaria da parte dei grandi rivenditori.Pinterest ha anche annunciato a gennaio l'intenzione di l, nel tentativo di. Ha affermato di "riallocare le risorse" ai team focalizzati sull'intelligenza artificiale e di dare priorità a "prodotti e funzionalità basati sull'intelligenza artificiale".Non si sono fatti attendere i commenti degli analisti.ha dichiarato di aver declassato le azioni di Pinterest, "data la visibilità più limitata da parte dei principali inserzionisti UCAN ed UE, dovuta in parte a dazi e sfide in specifici settori verticali", come l'arredamento, la ricostruzione della sua funzione di vendita go-to-market con l'ampliamento della base di inserzionisti da parte di Pinterest e i maggiori investimenti che incidono sui margini.Secondol'andamento deidi Pinterest continuerà a essere "", come dazi e consumi. Gli esperti hanno però aggiunto che "nonostante queste difficoltà a breve termine, il, incentrata sulla diversificazione della base di inserzionisti, sull'automazione e su obiettivi orientati alle prestazioni".Gli analisti hanno osservato che larimane particolarmente forte tra gli utenti dellaDal canto suohasu Pinterest da 38,00 a 17,00 dollari, mantenendo però un rating. Il broker ha citato i deludenti risultati del quarto trimestre della media company, con i dazi identificati come il problema principale per il trimestre. RBC Capital ha osservato che ciò riflette "un modello più costante di concentrazione avversa" nell’attività dell’azienda. Il declassamento da una precedente posizione rialzista è avvenuto poiché la tesi precedente di RBC basata sul ciclo di prodotto e sul miglioramento della conversione non si è concretizzata. RBC Capital indica opportunità limitate per Pinterest di espandersi con le piccole e medie imprese. Senza nuovi driver di coinvolgimento degli utenti o di crescita dei contenuti, la società prevede che "l’opportunità di migliorare strutturalmente la conversione e i prezzi rimanga più contenuta".