Moda, Husky Original a Who's Next Parigi: tra heritage inglese e made in Italy

(Teleborsa) -ha presentatole collezioni uomo e donna Autunno-Inverno 2026, riaffermando una visione che unisce heritage britannico e sensibilità italiana. La nuova collezione FW26 riflette l'essenza di un lifestyle completo e interamente Made in Italy. Materie prime d'eccellenza, sartorialità delle lavorazioni e creatività sono gli elementi chiave di Husky Original "da sempre sinonimo di eleganza senza tempo e di eccellenza artigianale", precisa ilLa scelta di Parigi non è casuale. Oggi la capitale francese rappresenta una piattaforma capace di offrire una visione più internazionale e trasversale, dove i marchi di riferimento del panorama globale scelgono di presentare le proprie collezioni È in questo contesto checonsolida la propria presenza, essendo già distribuito in alcuni selezionati negozi.All'interno di questo racconto si inseriscono i capi di punta della stagione. Protagonista ènato nel 1965. Tra le novità spicca il, trapuntato internamente con rombi chess, caratterizzato dalla grande H impunturata sul cuore e dal colletto e balza entrambi trapuntati ricamati e intelati su ecopelle, omaggio diretto al DNA del marchio.Accanto a questo, torna l'intramontabile, capo manifesto del brand e simbolo di una funzionalità raffinata. Nato unisex e amato dall'aristocrazia britannica — celebre per essere stato indossato dalla Regina Elisabetta II e dalla Royal Family — viene oggi declinato in diverse silhouette: dalla versione cropped e iperfemminile con colletto tondo, a quella allungata, fino alla proposta più street con cappuccio, pensata per lui e per lei.Lasi completa con una selezione di accessori coordinati, dai cappellini da baseball in velluto a coste alle shopping bag con logo, elementi che rafforzano l'identità lifestyle del brand. In un contesto di inverni sempre più miti, la Husky Original si conferma il capo ideale: leggera, versatile, raffinata, capace di accompagnare con naturalezza ogni momento della giornata."Con la presenza a Who's Next Parigi, Husky riafferma il proprio posizionamentoi nternazionale, trasformando un'icona storica in una visione contemporanea di stile, qualità e identità" afferma