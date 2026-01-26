Milano 17:35
44.950 +0,26%
Nasdaq 17:37
25.779 +0,68%
Dow Jones 17:37
49.248 +0,30%
Londra 17:35
10.149 +0,05%
Francoforte 17:35
24.933 +0,13%

New York: allunga il passo Western Digital

(Teleborsa) - Brilla la società che si occupa di archiviazione dei dati, che passa di mano con un aumento del 5,76%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Western Digital rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo del leader nel settore dei dischi rigidi classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 255,5 USD e primo supporto individuato a 239,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 271,6.

