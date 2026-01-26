New York: allunga il passo Western Digital

(Teleborsa) - Brilla la società che si occupa di archiviazione dei dati
, che passa di mano con un aumento del 5,76%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Western Digital
rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo del leader nel settore dei dischi rigidi
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 255,5 USD e primo supporto individuato a 239,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 271,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)