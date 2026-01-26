New York: allunga il passo Western Digital

società che si occupa di archiviazione dei dati

Nasdaq 100

Western Digital

leader nel settore dei dischi rigidi

(Teleborsa) - Brilla la, che passa di mano con un aumento del 5,76%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo delclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 255,5 USD e primo supporto individuato a 239,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 271,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)