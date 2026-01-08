Milano 14:11
45.443 -0,25%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:11
10.013 -0,35%
Francoforte 14:12
25.038 -0,34%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Carel Industries

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, che tratta con una perdita del 2,44%.

L'andamento di Carel Industries nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Carel Industries. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 24,58 Euro. Primo supporto visto a 23,63. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 23,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
