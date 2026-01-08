Piazza Affari: si concentrano le vendite su Carel Industries

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria
, che tratta con una perdita del 2,44%.
L'andamento di Carel Industries
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Carel Industries
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 24,58 Euro. Primo supporto visto a 23,63. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 23,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)