Prestiti personali 2025: tassi in calo e importi in aumento

(Teleborsa) - Il, caratterizzato da tassi di interesse in discesa rispetto al recente passato, soprattutto per quanto riguarda i prestiti personali.Secondo i dati dell’, nel corso del 2025 il. Anche i tassi di interesse delle cessioni del quinto per dipendenti privati e pensionati - che offrono condizioni ben più convenienti rispetto ai prestiti personali – sono scesi di circa 10 punti base nel corso dell’anno, passando rispettivamente dal 6,76% al 6,65% (dipendenti privati) e dal 7,83% al 7,66% (pensionati). Per quanto riguarda le cessioni del quinto destinate ai dipendenti pubblici si osserva invece un lieve rialzo di circa 40 punti base, con il TAEG medio che dal 5,28% di gennaio è aumentato fino al 5,69% registrato a dicembre., commenta: "Il 2025 è stato caratterizzato da un: i prestiti personali e le cessioni del quinto per dipendenti privati. Quest’ultima formula permette di ottenere condizioni più vantaggiose grazie alle garanzie più solide offerte alle finanziarie, con un tasso medio che al momento è 150 punti base più basso rispetto a quello dei prestiti personali. In questo scenario di mercato in continua evoluzione, i comparatori come Segugio.it hanno un ruolo fondamentale nell’aiutare chi è interessato a un finanziamento a scoprire soluzioni nuove e più vantaggiose".Secondo i dati dell’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, in cima alle finalità di finanziamento più popolari nel 2025 si trova laIn seconda posizione c’è il, mentre sul terzo gradino del podio troviamo i, il leggero calo rispetto all’anno precedente quando erano al 19,8% del mix.Per quanto riguarda gli importi richiesti per prestiti personali nel corso del 2025,. In particolare, le richieste per somme superiori ai 20.000 euro sono aumentate del 20,0%, passando dal pesare per il 12,0% del totale al 14,4% del mix nel 2025. La finalità di finanziamento per la quale si chiedono importi maggiori è il Consolidamento (19.600 euro in media nell’anno appena concluso), seguita dall’acquisto di un’Auto nuova o Km zero (16.100 euro in media) e dalla Ristrutturazione casa (15.300 euro in media).Guardando alla durata dei finanziamenti, nel 2025 si evidenzia una lieve crescita rispetto all’anno precedente, con il dato che da 5 anni e 4 mesi in media sale a 5 anni e 7 mesi. I più lunghi si confermano quelli per ilcon una durata media di 7 anni e 2 mesi, seguiti da quelli finalizzati alla(6 anni e 2 mesi) e all’Acquisto di un’auto nuova o Km zero, a 5 anni e 11 mesi in media nel 2025. Cresce infine l’età media dei richiedenti di prestiti personali, che dai 43 anni e 4 mesi del 2024 sale nell’anno appena concluso a 44 anni e 7 mesi, con la quota di richiedenti Over 56 che è cresciuta dell’11,4% anno su anno, passando dal 18,4% del totale al 20,5%. In calo, invece, le richieste da parte degli Under 26, che dall’8,6% del mix (2024) scendono al 6,6% (-23,3%).Anche nel 2025 i dipendenti privati si sono confermati i maggiori richiedenti di cessioni del quinto, assorbendo oltre la metà delle richieste totali (51,1% del mix), dato in aumento rispetto al 2024, quando erano al 47,4% del totale. La, invece, è calata rispetto all’anno precedente, passando al 33,1% del totale al 27,3%. Leggero aumento anno su anno per i pensionati, che nel 2025 pesano per il 21,6% delle richieste totali (nel 2024 il dato era pari al 19,5% del mix).Dal punto di vista territoriale, con il Nord Italia continua a guidare la classifica con il 45,2% del totale delle richieste nell’anno appena concluso, mentre seguono ben più staccate Sud e Isole (32,2% del mix) e Centro (22,6%). Anche la durata media dei finanziamenti si mantiene stabile, attestandosi sugli 8 anni e 4 mesi.Per quanto riguarda l'importo richiesto per queste tipologie di finanziamenti,La quota di richieste per importi superiori ai 25.000 euro è infatti aumentata del 12,2% anno su anno, passando dal 34,4% del totale al 38,6%. Anche nel 2025, a chiedere gli importi più elevati sono stati i dipendenti pubblici, con una media di 25.200 euro, seguiti dai dipendenti privati con 20.700 euro e dai pensionati con 20.500 euro.