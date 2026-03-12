Stryker in rosso dopo cyberattacco legato all’Iran: ordini e spedizioni restano offline

(Teleborsa) - Stryker Corp ., uno dei principali produttori mondiali di tecnologie medicali, continua a fare i conti con un grave cyberattacco che ha messo fuori uso i sistemi di gestione degli ordini e delle spedizioni. L’azienda, con sede in Michigan, ha dichiarato che può visualizzare solo gli ordini effettuati prima della violazione e che questi saranno evasi non appena le comunicazioni interne saranno ripristinate. I tecnici stanno lavorando per riportare i sistemi online il più rapidamente possibile.



Il protrarsi del blocco solleva interrogativi sui tempi di recupero e sugli effetti che un’interruzione prolungata potrebbe avere sugli ospedali e sui fornitori sanitari che dipendono dai prodotti Stryker in tutto il mondo.



Il titolo dell’azienda è arrivato a perdere oltre 2 punti percentuali, dopo il forte calo registrato il giorno precedente.



Un gruppo di attivisti digitali filo-iraniani, chiamato Handala, ha rivendicato l’attacco, che potrebbe rappresentare la prima grande interruzione informatica ai danni di un’azienda statunitense dall’inizio delle operazioni congiunte USA-Israele contro l’Iran di fine febbraio. Né Stryker né le autorità di cybersicurezza hanno però confermato ufficialmente il coinvolgimento del gruppo.



Dopo l’attacco, molti dipendenti Stryker nel mondo non hanno potuto lavorare e sono stati rimandati a casa, riporta Bloomberg che cita fonti vicine al dossier.



Stryker è un fornitore chiave di prodotti medici, tra cui protesi ortopediche, strumenti chirurgici, endoscopi e sistemi di monitoraggio. L’azienda ha avvertito che il blocco potrebbe avere ripercussioni in 61 Paesi e su oltre 150 milioni di pazienti nel corso dell’anno.

L’impatto effettivo sulle forniture dipenderà dalle scorte disponibili presso ospedali, rappresentanti locali e distributori.



La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) statunitense ha confermato di essere al lavoro sul caso. “Stiamo collaborando con i nostri partner pubblici e privati per raccogliere informazioni rilevanti e fornire assistenza tecnica sull’attacco che ha colpito Stryker”, ha dichiarato Nick Andersen, direttore ad interim dell’agenzia.

