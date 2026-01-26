Robotica, Italia in prima linea per innovazione ed eccellenza industriale

(Teleborsa) - La, settore dove Europa e Italia rivestono un ruolo di primo piano a livello mondiale, può rappresentare per il Vecchio Continente una leva per affrontare efficacemente l’attuale congiuntura? Questo ed altri interrogativi sono al centro del nuovo brief della Direzione Strategie Settoriali e Impatto di, che analizza ildella robotica, atteso in forte accelerazione nei prossimi anni.La robotica è una branca delladominata storicamente da, dispositivi in grado di eseguire movimenti e manipolazioni con un certo livello di autonomia impiegati in ambienti industriali, ma dove parallelamente si è sviluppato sempre di più il segmento dei robot a(impiegati in ambienti non industriali ma che richiedono una formazione specifica per essere utilizzati) e a(o di consumo, in quanto utilizzati direttamente dai consumatori finali).Glidella robotica ammontano a(dati a fine 2024) e vedono l’UE al primo posto tra gli esportatori davanti a USA e Cina, mentre gli Stati Uniti sono il primo importatore, seguiti da Europa e Cina.Nell’, Unione Europea e Giappone sono specializzati nei segmenti a elevato contenuto tecnologico (il cd. super assemblaggio), dallaprovengono materie prime, prodotti lavorati e componentistica, gliinvece primeggiano nella fornitura dei semilavorati e nella fase di assemblaggio.In questa cornice l’- secondo produttore di robot industriali e secondo mercato per numero di installazioni in UE, nonché sesto esportatore al mondo - è un’eccellenza sostenuta dae da un, che lo posizionano come uno dei primi dieci Paesi al mondo per numero di brevetti.Posto che lasi sta focalizzando su dispositivi sempre più smart e in grado di interagire in autonomia con l’ambiente circostante e su robot umanoidi, queste prospettive di sviluppo possono rappresentare una leva strategica per l’Italia e per l’Unione Europea al fine di mantenere il loro attuale vantaggio competitivo. È necessario tuttavia recuperare ilnel campo dell’AI, mettere a fattor comune i risultati dell’ecosistema della ricerca europeo nonché garantire i finanziamenti pubblici e privati per il settore.